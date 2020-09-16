Москва, , 12:57 — REGNUM Четвертое место президента России в рейтинге вашингтонского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) не должно удивлять. Опрос проводился среди западного мира или близких им стран. Россия в этих странах если не враг, то вечный соперник, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большинство их граждан искренне верят, что США и Великобритания внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне, а некоторые японцы полагают, что именно русские применили против них ядерное оружие.

В отношении России и наших лидеров там сформирован образ врага, антироссийская пропаганда там началась еще во времена Крымской войны, а может быть, еще со времен Петра I или Ивана Грозного.

Для них современная Россия это тот же СССР, только с олигархами, криминалом и «Новичком». Этому способствуют и современные диссиденты от Навального до Каспарова и Ходорковского. В принципе, это нормально.

Если бы опрос проводился в Казахстане и других тюркских странах Азии, Иране, Китае или Латинской Америке, результаты были бы другие.

К Путину всегда с симпатией относились в консервативных католических кругах старой Европы. Но главное, конечно его, поддержка среди российских граждан, начиная с осени 1999-го рейтинг доверия никогда не был ниже 60−70%.

В заключение стоит сказать о последнем месте Трампа. За американского лидера активнее всего голосовали респонденты из Европы, поддерживающие правые партии на родине. И это не удивительно.

Однако в целом в мире доверие к Трампу слабое. Он ведет себя как слон в посудной лавке, грозя санкциями даже своим ближайшим союзникам.

В России также был свой фан-клуб Трампа. Наивные граждане почему-то решили, что он отменит санкции, признает Крым российским и т. д. Однако на самом деле неважно, как зовут президента США. Геополитика определяет всё.

Внешняя политика США всегда будет направлена на сдерживание России. Хотя, конечно, с республиканцами Кремлю всегда было комфортнее, чем с демократами.

В бытность Буша-младшего можно было даже говорить об уважении взаимных интересов друг друга», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пользуется у жителей развитых стран большим доверием, нежели глава США Дональд Трамп, следует из результатов опроса, проведённого вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

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