Саранск, , 12:57 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 сентября выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, как и накануне. Всего в регионе с момента начала наблюдения подтвержден 5961 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписали по выздоровлении 49 человек, с начала пандемии выздоровели 4892 жителя Мордовии. 39 человек скончались от коронавируса, как от основной причины, за минувшие сутки летальных случаев не было.

С учетом данных по выздоровлению и летальным случаям, в настоящее время борются с коронавирусом 1030 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в республике полностью освоили первую партию вакцины от гриппа. Так, 111 тыс. прививок было сделано взрослым жителям республики, также уже вакцинированы 40 тыс. детей. Планируется, что следующая партия вакцины поступит в регион в течение ближайших двух недель.

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