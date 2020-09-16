Чита, , 12:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса в Забайкальском крае вновь ухудшилось. Как сообщает сегодня, 16 сентября, оперативный штаб региона, общее количество носителей SARS-CoV-2 достигло 5374 человек, причём 52 из них добавились только за последние сутки. Ежедневный прирост увеличился почти в два раза.

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Из них 4533 (34 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев не изменилась, их по-прежнему 64.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться сложной: доля пневмоний впервые превысила данные по бессимптомным и легким формам. Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3063570.html