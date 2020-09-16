Москва, , 12:55 — REGNUM Эпидемия коронавируса нового типа не отразилась каким-либо негативным образом на числе желающих поступать в российские университеты в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

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"Количество желающих поступить в российские университеты в этом году не уменьшилось, несмотря на то, что количество выпускников школ, сдавших ЕГЭ, было меньше», — заявил Фальков.

«Более того, средний балл ЕГЭ, что особенно приятно отметить, во многих регионах и региональных вузах в этом году заметно повысился», — указал он.

При этом традиционно большой популярностью пользуются специальности направлений в области информационных технологий, здравоохранения, педагогики и инженерного дела.