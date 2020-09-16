Уфа, , 13:02 — REGNUM Первое в осенней сессии пленарное заседание государственного Башкирии пройдет в особом формате. Об этом 16 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на председателя парламента Константина Толкачева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

По его словам, это необходимо для недопущения распространения коронавируса, поскольку инфекция напоминает о себе: в парламенте выявлены зараженные коронавирусом депутаты и сотрудники Секретариата. Именно поэтому здесь будут сохраняться все меры профилактики, которые были разработаны в конце весенней сессии.

Отмечается, что заседание пройдет очно. При этом будут соблюдаться особые профилактические меры: депутаты будут разделены на группы в разных залах, которые не будут контактировать между собой.

Некоторые депутаты примут участие в заседании дистанционно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии суточный прирост числа COVID-пациентов достиг уровня мая