Магас, , 12:53 — REGNUM В Ингушетии в течение последней недели ежедневно выявляют более 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая ситуация в республике отмечалась в мае 2020 года.

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Увеличение показателей по приросту заразившихся наблюдается с середины августа, что видно на графике, предоставленном 16 сентября в федеральном оперативном штабе. За минувшие сутки в Ингушетии подтвержден коронавирус у еще 46 граждан. Общее число носителей вируса, выявленных за все время пандемии составило 4995 человек.

Выздоровели за это же время 4323 жителя региона. За прошедший день выписано еще 28 пациентов, справившихся с COVID-19.

За сутки выросло и число умерших. Скончался еще один пациент. Общее число случаев летального исхода достигло 78.