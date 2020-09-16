Москва, , 12:51 — REGNUM Российские вузы смогли провести приёмную кампанию в экстраординарных условиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

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«Приёмная кампания 2020 года проходила с рядом особенностей, и эти особенности вызваны пандемией», — заявил Фальков.

Вузы были поставлены в неординарные условия: за 20 дней они осуществили ту работу, которую ранее делали за полтора месяца.

Поскольку ситуация не до конца была понятной, приёмная комиссия шла опосредованно, без личного присутствия абитуриентов.

«Было много опасений, высказывалось много предложений и замечаний. Но сегодня мы можем сказать, что приёмная кампания состоялась», — указал министр.

«Поступающие подавали заявления на приём в вуз с приложением всех необходимых документов онлайн, и в этом году мы впервые использовали централизованный сервис — более 20 тыс. выпускников воспользовались этим сервисом», — подчеркнул он.