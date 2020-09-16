Москва, , 12:59 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's договорились о сотрудничестве в области поставок российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Соглашение с Dr. Reddy's Laboratories Ltd касается проведения клинических исследований вакцины и последующей поставки 100 млн доз «Спутника V» в Индию.

Россия может начать поставки вакцины в конце текущего года, после получения итогов клинических испытаний, одобрения со стороны регуляторов и регистрации препарата в Индии.

В РФПИ подчеркнули, что соглашение с индийской стороной говорит об увеличении количества государств и организаций, которые понимают важность диверсифицированного подхода к формированию портфеля вакцин, призванных защитить население.

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