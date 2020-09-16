Архангельск, , 12:40 — REGNUM В Архангельской области не снижаются темпы прироста больных COVID-19. За последние сутки в регионе выявлено 83 новых случая. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Основная доля новых пациентов — 48 человек — из областного центра. В соседнем Северодвинске за сутки опасную инфекцию подтвердили у восьми человек, семь из которых — сотрудники оборонных предприятий.

В статистику включен еще один завозной случай — коронавирус был обнаружен у жителя региона, вернувшегося с отдыха в Турции.

Общее число инфицированных в области с начала пандемии выросло до 12 112.