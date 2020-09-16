Москва, , 12:39 — REGNUM Ряд важнейших процессов университетской жизни не могут быть перенесены в виртуальные форматы взаимодействия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

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«Ситуация показала самое главное: ряд важнейших процессов университетской жизни невозможно перенести в виртуальное пространство. Стало очевидно, что полная реализация программ высшего образования в дистанционном формате невозможна», — заявил Фальков.

Он подчеркнул, что дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и «тем более предлагать его в качестве единственной альтернативы».

«Ни в коем случае не должна речь идти о полной замене одной системы на другую», — указал министр.