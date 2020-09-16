Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM Заместитель начальника управления МВД России по Ростовской области Вячеслав Нагоша стал жертвой COVID-19. Информацию о кончине генерал-майора внутренней службы подтвердили в пресс-службе ведомства.

Вячеслав Нагоша скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, в ночь на 16 сентября. Ему было 58 лет.

Службу в правоохранительных органах Нагоша начинал участковым в Ростове-на-Дону, указано на сайте донской полиции. Заместителем начальника ГУ МВД России по Ростовской области он был назначен в апреле 2013 года.