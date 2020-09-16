Москва, , 12:35 — REGNUM В России не наблюдается заметного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией, в отличие от многих европейских стран. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович 16 сентября на пресс-конференции в ТАСС.

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"В России [ситуация] находится на плато, мы видим незначительное, но повышение», — отметила Вуйнович.

Она также призвала родителей не читать любительские статьи, а получать достоверную информацию о вакцинации детей. Она напомнила о важности разъяснительной работы и о том, что прививки защищают детей от смертельных исходов при дифтерии, коклюше, кори, полиомиелите.

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