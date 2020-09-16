Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Правоохранительные органы нашли 15-летнего юношу, который пропал 31 августа 2020 года в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Подросток отпросился у родителей погулять с друзьями, ушёл из дома и не вернулся. Никаких оснований уходить из дома у пропавшего не было. На поиски юноши отправились следователи, сотрудники полиции и волонтёры.

«Ребёнок обнаружен местным жителем в районе одного из домов по улице Технической в Екатеринбурге», — сообщили в управлении.

Теперь следователи выясняют, не пострадал ли ребёнок за время своего отсутствия, и что стало причиной исчезновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2020 года в Екатеринбург без вести пропал 21-летний мужчина. Его мобильный телефон оказался отключён почти сразу.

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