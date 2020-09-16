Москва, , 12:30 — REGNUM Переход на дистанционные форматы работы происходил вынужденно, но в целом состоялся успешно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

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«Переход на дистанционный формат работы был вынужденной необходимостью, но российская система образования с этим вызовом в целом справилась», — заявил Фальков.

По его словам, это осуществилось лишь «благодаря самоотверженным усилиям преподавателей», при этом система к такому переходу изначально не была готова.

«Мы до сих пор извлекаем уроки из этой ситуации, но диплом получили 550 тыс. студентов очной формы обучения», — указал министр.