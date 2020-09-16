Самара, , 12:34 — REGNUM 121 человек, инфицированный коронавирусом, выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 10 187 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с ним почти 80% ранее инфицированных — 7888 человек. На учете у врачей стоят 237 человек.

Отмечается, что в Самарской области было проведено 645 971 тестов на эту инфекцию.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе скончался один пациент с COVID-19. 81-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А всего скончались 145 пациентов с COVID-19. При этом, коэффициент летальности в регионе составляет 1,42 (в России — 1,75), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 4,54 (в России — 12,96).

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