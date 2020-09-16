Красноярск, , 12:28 — REGNUM ВКрасноярске в течение двух дней, 17 и 18 сентября, будет проводиться проверка технического состояния автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«В рамках проверки планируются кратковременные запуски отдельных электросирен в течение одной-трёх секунд», — уточнили в городской администрации.

Власти просят горожан отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения.