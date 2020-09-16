Москва, , 12:24 — REGNUM В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» стартовали клинические исследования первого отечественного препарата НИОХ-14 от оспы, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Согласились на участие в испытаниях, которые будут проходить 174 дня, 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Это совместная разработка ГНЦ «Вектор» и Новосибирского института органической химии им. Ворожцова.

Отмечается, что в мире существует единственный препарат для лечения от оспы — Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX). Он был зарегистрирован в США в июле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Порховском районе Псковской области введён карантин в связи с новым очагом заболеваемости оспой овец и коз.

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