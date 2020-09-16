Тюмень, , 12:16 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в регионе на 16 сентября зарегистрировано 8574 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7327 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 16 сентября семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.