Йошкар-Ола, , 12:09 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено так же 22 случая заражения. Всего в республике с начала пандемии выявили 4549 носителей SARS-CoV-2, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны по выздоровлении 24 жителя республики, с момента начала наблюдения выздоровели 4023 человека. 46 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

С учетом всех выписавшихся и всех летальных случаев в настоящее время пытаются побороть инфекцию 480 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 сентября лечение в инфекционных стационарах республики проходили 384 человека, из них у 358 выявлена пневмония, в их числе 108 жителей Марий Эл с подтвержденным заражением коронавирусом. Семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 168 граждан нуждались в кислородной поддержке.

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