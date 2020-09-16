Саратов, , 12:11 — REGNUM В Саратовской области ведется подготовка койко-мест для прохождения реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

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Так, в санатории «Октябрьское ущелье» появится реабилитационное отделение на 40 мест. Еще 140 коек для долечивающихся пациентов и больных с легким течением заболевания развернут в офтальмологической больнице.

По словам представителя регионального минздрава, в 2020 году в 8 раз увеличилось число пациентов с внебольничной пневмонией по сравнению с 2019 годом. Среди персонала — 55 медиков на больничном, 535 человек получили страховые выплаты, добавил Грайфер.

ИА REGNUM напоминает, после 18-ти суток лечения в больнице Саратовской области скончалась от COVID-19 еще одна пациентка. 74-летняя женщина стала 88 жертвой коронавируса с начала пандемии в регионе.

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