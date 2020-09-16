Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В администрации Екатеринбурга при участии представителей религиозных конфессий прошла конференция по противодействию пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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По мнению религиозных лидеров, нужно продолжить сотрудничество конфессий, власти и общественности в рамках профилактики COVID-19 и информационно-пропагандистской работы.

«Противостоять проблеме можно только сплотив общество и направив совместные усилия на решение актуальных проблем», — такую позицию выразили на мероприятии участники конференции, со слов пресс-службы горадминистрации.

Также представители конфессий напомнили, что необходимо продолжить работу по профилактики и противодействию религиозного экстремизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РПЦ заявили, что наказывают священнослужителей, отрицающим коронавирус или призывающим не следовать вводимым санитарным нормам.

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