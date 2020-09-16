Каракас, , 12:01 — REGNUM Школы и университеты Венесуэлы начнут новый учебный год в дистанционном формате. Об этом в ходе совещания с представителями министерства образования, департаментов образования и руководителями учебных заведений заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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«Поддержка дистанционного образования очень сильна, его поддерживает 80% опрошенных жителей страны», — сказал Мадуро.

По его словам, школы и университеты никто не будет открывать для очного образования в условиях эпидемиологического положения в стране.

По его словам, дистанционное образование будет реализовываться в рамках программ «Каждая семья», «Школа» и «Домашний университет».

Мадуро также подчеркнул, что детям будут поставляться продуктовые наборы, учебники и средства связи для «дистанта».