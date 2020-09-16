Калининград, , 12:10 — REGNUM Необычайно тёплая погода установилась в Калининградской области в середине сентября. Так, 15 сентября оказался побит температурный рекорд 1947 года, сообщают 16 сентября «Метеовести».

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Накануне воздух в Калининграде прогрелся до +26,8 градусов. Ровно 73 года назад был зафиксирован прежний максимум — 25,9 градуса выше нуля.

«Самая западная область России первой оказалась во власти гребня антициклона с центром над Карпатами», — пояснили синоптики.

16 сентября в Калининграде ожидается до +24 градусов.