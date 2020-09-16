Хабаровск, , 12:02 — REGNUM В хабаровском хоккейном клубе «Амур» непредвиденные обстоятельства в тренерском составе — у и.о. главного тренера Павла Торгаева выявили заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Последнее тестирование на COVID-19 показало первичный положительный результат. Подтверждённым этот результат может считаться только после проверки Роспотребнадзором», — сообщили в пресс-службе клуба.

Павел Торгаев самоизолировался и находится под наблюдением специалистов.

16 сентября главным тренером на игре с рижским «Динамо» будет тренер вратарей Олег Филимонов.

До этого дня «Амур» проиграл несколько матчей.

На сайте «Ставка TV» прогнозируют, что «рижское «Динамо» сыграет весело, а вот хабаровчанам пока совсем не до веселья — у команды имеются огромные проблемы с составом, которые отражаются на результатах еще с межсезонья. Но смогут ли рижане достойно сыграть на Дальнем Востоке? Не исключено, что команды проведут равный поединок».

Как сообщало ИА REGNUM, у нескольких человек в новокузнецком хоккейном клубе «Металлург» подтвердился диагноз COVID-19.