Уфа, , 11:56 — REGNUM Отопление подают в социальные учреждения Кировского района Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, на утро 16 сентября отопление уже включили в половине образовательных организаций и лечебных учреждений района.

Отмечается, что подключение социальных учреждений идет по заявкам их руководителей. При этом все организации на 100% готовы к началу отопительного сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии условной датой начала отопительного периода считается 21 сентября. При этом фактическая дата начала включения отопления в жилом фонде определяется реальными погодными условиями. По данным на 15 сентября были подключены к отоплению 39 социальных объектов, расположенных в районах Башкирии.

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