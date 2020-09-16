Оренбург, , 11:53 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 сентября, из больниц выписаны 142 пациента, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Оренбуржье занимает седьмую строчку среди российских регионов по числу выздоровлений. На первом месте Москва — 1 223 факта, втором — Нижегородская область — 201.

С начала пандемии в Оренбургской области оправились от болезни 10 350 человек. Зафиксировано 82 летальных исхода от последствий коронавирусной инфекции.

С конца марта в регионе выявлено 11 428 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние стуки — 100.