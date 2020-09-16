Москва, , 11:50 — REGNUM По итогам весны и лета 2020 года самым угоняемым автомобилем в РФ стал кроссовер Toyota RAV4. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании «АльфаСтрахования».

Данная информация основана на количестве угонов застрахованных в компании автомобилей. На долю модели RAV4 приходится 14% от всех угнанных машин за март — август 2020 года.

На втором месте разместилась модель Toyota Camry с результатом в 13%. Тройку лидеров в рейтинге самых угоняемых в России автомобилей замыкает модель Hyundai Solaris. На долю этого авто пришлось 5% угонов.

Далее в списке идут: Hyundai Tucson — 5% и KIA Sportage — 5%.

Напомним, по данным специалистов «Авито Авто», в 2020 году российские автолюбители стали чаще интересоваться покупкой противоугонных систем для машин. Так, за первые восемь месяцев текущего года запросы в поисковой строке на автосигнализацию выросли на 52%.

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