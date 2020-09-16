Иваново, , 11:47 — REGNUM 43 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили 16 сентября в региональном оперативном штабе.

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28 пациентов были обследованы после обращения с симптомами ОРВИ и пневмонии, десять пациентов контактировали с ранее заразившимися. Ещё пять пациентов приехали в Ивановскую область из других стран и регионов России: двое вернулись из Турции, ещё один человек — из Сочи, по одному человеку приехали из Москвы и Костромской области.

Всего в регионе положительные тесты на коронавирус получили 8052 человека. Скончались 126 пациентов, 6612 человек выписаны с выздоровлением. Лечение в больницах продолжают 553 пациента с СOVID-19, 15 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.