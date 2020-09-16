Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 167 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Новые носители инфекции выявлены в 27 городах и районах. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону, где положительный результат теста на коронавирус получили 95 горожан. Около трети новых заболевших на Дону — пожилые люди старше 66 лет, 7,2% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 19 тыс. 362 человек.