Токио, , 11:45 — REGNUM Новым героем файтинга Jump Force станет Хиэй из аниме-сериала Yu Yu Hakusho («Отчёт о буйстве духов»). Об этом сообщалось 15 сентября на официальной странице компании Bandai Namco в Twitter.

https://twitter.com/BandaiNamcoUS/status/1305869007594164224

Разработчики сообщили, что Хиэй появится в игре осенью 2020 года. Однако поиграть за него на консоли Nintendo Switch можно будет лишь в 2021 году.

Напомним, Jump Force — это игра в жанре файтинга, главными героями которой стали персонажи популярных аниме-сериалов. Релиз игры состоялся в 2019 году — она получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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