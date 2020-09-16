Самара, 16 сентября 2020, 11:44 — REGNUM Первый снег выпал в одном из районов Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
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Фотографии заснеженной дороги, расположенной в Похвистневском районе, выложили пользователи одной из социальных сетей.
Местные жители также предполагают, что шел также непродолжительный град и отмечают, что такие осадки не характерны для сентября месяца в Самарской области.
Ранее МЧС по региону предупреждало о том, что 16 сентября по области ожидается порывы северо-западного ветра 18 метров в секунду.
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