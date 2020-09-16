Нижний Новгород, , 11:41 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 сентября с начала пандемии исследование на коронавирус провели в отношении 832 165 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,6% и достиг 25 981человека на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 5308 нижегородцев. Накануне сообщалось о 6532 гражданах, сдавших тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области от COVID-19 за минувшие стуки скончались ещё три человека. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 532 человек.