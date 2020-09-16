Роквилл, США, , 11:40 — REGNUM В многопользовательской ролевой игре Fallout 76 стартовал второй сезон со множеством нововведений. Об этом 15 сентября сообщалось на официальном сайте проекта.

В частности, в игре появится особая система «Единая пустошь» — она будет подстраивать уровень противников под уровень персонажа. Таким образом, геймеры смогут беспрепятственно путешествовать по любым локациям и играть в компании высокоуровневых пользователей.

Напомним, Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра, разработанная американской студией Bethesda Game Studios. В ней геймеры попадают в радиоактивную пустошь и пытаются выжить, объединяясь с другими игроками.

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