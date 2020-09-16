Североуральск, Свердловская область, , 11:54 — REGNUM Жителям Североуральска (Свердловская область) не пришли вовремя квитанции за оплату вывоза мусора. Об этом сообщили сами горожане.

Как передаёт «ПроСевероуральск.ру», услуги за июль 2020 года необходимо было оплатить до 10 августа. Документы жителям так и не пришли.

Глава представительства Расчетного информационного центра в Североуральске Елена Михайлова заявила изданию, что платёжки не поступили из-за технического сбоя. Оплатить услугу можно по июльской квитанции.

«В начале октября все будет в порядке, сентябрьские квитанции придут вовремя», — добавила руководительница.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Свердловской области стали отдельно платить за услуги по вывозу мусора с начала 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области почти двукратно вырос объём бытового мусора