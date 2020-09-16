Ярославль, , 11:33 — REGNUM В Ярославле всем жителям дома, в котором взорвался газ, компенсируют аренду съемного жилья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Пострадавший дом на Батова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа случился 21 августа 2020 года в доме на улице Батова 5, корпус 2 в Дзержинском районе Ярославля. Три человека погибло, жильцы 120 квартир сейчас проживают в гостиницах города или у родственников.

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения, который предусматривает введение для жильцов всех квартир дома отдельной меры социальной поддержки.

«Данный проект предусматривает оплату фактических расходов за найм жилого помещения. Жители, которые были зарегистрированы на момент чрезвычайной ситуации, вправе будут, заключив договор найма жилого помещения (иными словами, самостоятельно подобрав жилое помещение и взяв его в аренду), обратиться в мэрию за оплатой понесенных расходов. Обратите внимание на формулировку. Она звучит как «оплата фактических расходов», мы уходим даже от слова «компенсация», чтобы обеспечить прямой платеж из бюджета, минуя оплату граждан. Чтобы гражданин, придя к нам с предварительным договором или с отсроченным платежом, не нес сам никакие расходы, а чтобы бюджет напрямую оплачивал найм жилья», — заявил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Мэр Ярославле на встрече с жителями дома

Правда, в мэрии вводят норматив оплаты данных расходов — 220 рублей 72 копейки за 1 квадратный метр в месяц. Это максимально возможный размер оплаты найма жилья, определенный на региональном уровне. В доме на Батова 120 квартир, в том числе 3 однокомнатных, 57 двухкомнатных и 60 трехкомнатных квартир. Расчет выплаты будет производиться, исходя из метража жилья в пострадавшем доме.

«Средняя площадь однокомнатных квартир на Батова 38,4 квадратных метра, двухкомнатных — 53,7, трехкомнатных — 65,6 квадратных метров. Мы выходим на размеры компенсаций за однокомнатную квартиру 8 476 рублей, двухкомнатную — 11 857 рублей и трехкомнатную — 14 483 рубля. Мы анализировали рынок жилья по Дзержинскому району, он сопоставим и близок к рыночной стоимости. Также предусмотрено, что мэрия города утвердит порядок предоставления данной меры, будет определена процедура», — сказал Вячеслав Гаврилов.

Найм жилья сверх данных сумм люди будут оплачивать сами. Расходы городского бюджета на компенсацию в месяц могут составить 1 миллион 570 тысяч рублей. При этом в мэрии подчеркивают, что жители сами будут оплачивать коммунальные платежи, но двойных платежей за коммуналку у них не будет.

«Дом на Батова не участвует в отопительном сезоне. Фактически отключение от ресурсов уже произведено или будет произведено. Для жителей потребление ресурсов не наступает. Коммунальные платежи они будут платить только в той квартире, которую снимут», — отметил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Проект мэрии поддержала комиссия муниципалитета по социальной политике, сегодня он будет рассмотрен на пленарном заседании муниципалитета Ярославля.

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