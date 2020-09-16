Токио, , 11:30 — REGNUM Новая презентация Nintendo Direct Mini состоится уже 17 сентября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября сообщают в пресс-службе компании Nintendo.

https://twitter.com/NintendoRU/status/1306135914020769792

Презентация будет посвящена новым играм от издателей, которые сотрудничают с Nintendo. Она начнётся в 17:00 МСК на официальном YouTube-канале компании.

Напомним, Nintendo Direct — это серия онлайн-презентаций от компании Nintendo. На ней известные разработчики рассказывают о новых проектах для консоли Switch.

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