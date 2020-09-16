Сеул, 16 сентября 2020, 11:32 — REGNUM Южная Корея вошла в топ-3 наиболее защищённых от коронавируса стран по мнению американского финансово-экономического журнала Forbes. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги в Facebook.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»
Министр финансов отметил, что улучшение показателя Южной Кореи связано с усилием южнокорейского правительства и народа по стабилизации эпидемиологической ситуации и экономики страны.
Известно, что рейтинг создавался на основе оценки 250 стран по критериям безопасности экономики, политической системы, системы здравоохранения и сферы медобслуживания в условиях пандемии коронавируса.
Отметим, что первое место в рейтинге заняла Германия, на втором месте расположилась Новая Зеландия.