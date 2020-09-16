Сеул, , 11:32 — REGNUM Южная Корея вошла в топ-3 наиболее защищённых от коронавируса стран по мнению американского финансово-экономического журнала Forbes. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги в Facebook.

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Министр финансов отметил, что улучшение показателя Южной Кореи связано с усилием южнокорейского правительства и народа по стабилизации эпидемиологической ситуации и экономики страны.

Известно, что рейтинг создавался на основе оценки 250 стран по критериям безопасности экономики, политической системы, системы здравоохранения и сферы медобслуживания в условиях пандемии коронавируса.

Отметим, что первое место в рейтинге заняла Германия, на втором месте расположилась Новая Зеландия.