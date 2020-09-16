Самара, , 11:40 — REGNUM Пожарный катер поступил в распоряжение лесников в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, катер был закуплен для ГБУ СО «Самаралес» в рамках национального проекта «Экология» и будет использоваться для тушения лесных пожаров на островах, либо вдоль берега.

Отмечается, что на островах, заросшими растительностью, зачастую нет источников воды, поэтому невозможно использовать наземную пожарную технику и трактора. На катере установлено противопожарное оборудование, которое позволяет тушить пожар рядом с водой. Кроме этого, судно может быть использовано для прокладки рукавных линий.

Судно может быстро доставить к месту пожара восемь огнеборцев с соответствующим инвентарем и оборудованием. Кроме этого, на нем можно эвакуировать людей.

Ранее сообщалось о том, что в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в прошлом и текущих годах в регионе было закуплено 84 единицы лесопожарной техники. Помимо этого, в 2020 году за счет средств федерального бюджета были закуплены 23 легковых автомобиля «НИВА» на которых осуществляется лесной и пожарный надзор.

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