Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили выписку ещё 60 пациентов, которым ранее выставили диагноз «COVID-19». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

По данным на 16 сентября 2020 года, всего в регионе выписаны 20 902 человека, переболевшие новой коронавирусной инфекцией.

В регионе продолжают лечение 68 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии (все они лежат в реанимации, из них 43 — подключены к ИВЛ). Также в больницах лежат 416 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области скончались от COVID-19 537 человек.