Казань, , 11:29 — REGNUM По состоянию на 16 сентября заражены коронавирусом 6,9 тыс. жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 20 пациентов. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5702 человека, за сутки — 40 пациентов. Всего летальных исходов с момента начала наблюдения — 68, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки провели 5345 ПЦР-тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 737 человек из числа контактных. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 15 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 117 176 человек. От общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 142 384 человека, более 82,29% уже выздоровели. В настоящее время борются с инфекцией 25 208 жителей Поволжья.

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