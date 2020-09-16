Ульяновск, , 11:12 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших в условиях пандемии коронавируса превысило количество новых случаев заражения, составив соответственно 140 и 127. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

По информации на 16 сентября, в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса лабораторно подтверждено 13 788 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 127.

Выздоровели 11 658 человек, или 84,56% пациентов. Из них за последние сутки победили коронавирус 140 человек. Всего в настоящее время насчитывается 1990 активных больных.

Также в Ульяновской области зарегистрировано ещё шесть летальных исходов. Всего с начала пандемии в регионе умерли 140 пациентов с COVID-19.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, всего за весь период проведено более 250 тыс. лабораторных исследований в отношении 234,2 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются 3197 человек.