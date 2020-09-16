Барнаул, , 11:12 — REGNUM Ведение ограничений продажи алкоголя на весь период «новогодних каникул» может снизить негативную статистику по бытовым преступлениям и травмам, но, скорее всего, приведет к росту числа отравлений. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Отдел с алкогольной продукцией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Причина ясна — некоторая часть людей, незакупившихся в разрёшенные часы, обратятся к рынку нелегальной продукции, — от промышляющего соседа до предложений из интернет-пространства. Поэтому инициативу должны тщательно оценить межведомственным способом врачи, правоохранители, представители торгового сообщества и другие причастные к вопросу структуры».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники выдвинул член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В его обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко, в частности, сказано, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза.

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