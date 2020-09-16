Пермь, , 11:07 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 сентября, зафиксирован летальный исход у четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Инфосводка представлена на сайте permkrai.ru.

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Двое человек скончались от COVID-19. Причиной смерти еще двух пациентов названы сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в Прикамье зафиксирована смерть 385 пациентов, у которых выявлен новый коронавирус. В 242 случаях люди умерли от COVID-19, в 143 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в регионе выявлено 8 810 носителей SARS-CoV-2. Вылечили 6 112 человек.

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