Чебоксары, , 11:05 — REGNUM В Чувашии за последние сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 сентября, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально выявлен 8221 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 27.

Выздоровели 6926 человек, или 84,2% пациентов. Из них за последние сутки победили коронавирус 36 человек. Всего в настоящее время в Чувашии насчитывается 1212 активных больных.

В республике зарегистрированы ещё два летальных исхода — в результате всего умерли 83 пациента с COVID-19.

Ранее минздрав Чувашии распространил информацию о плановом закрытии акушерского стационара БУ «Президентский перинатальный центр»: он не будет работать с 21 сентября по 11 октября. Пациенток будут принимать в городской клинической больнице в Чебоксарах и новочебоксарском медцентре.