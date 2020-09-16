Пенза, , 11:07 — REGNUM В Пензенской области за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 98 жителей региона. По состоянию на 16 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9582 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Всего с начала пандемии выздоровели 8323 пензенца, за сутки — 22 пациента. С момента начала наблюдения скончались 119 человек. За последние 24 часа новой жертвой COVID-19 стала 66-летняя женщина. Наличие сопутствующих заболеваний, таких как атеросклероз аорты коронарных церебральных артерий 4 ст., хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, ожирение, осложняли лечение. Установленная причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя пневмония. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по информации на 15 сентября подтвердили 95 новых случаев COVID-19. Среди заболевших за последние сутки есть дети. Возраст инфицированных несовершеннолетних: по два человека в возрасте 17-и и 5 лет, по одному — 1, 2, 4, 6, 9, 10, 16 лет.

Читайте также: В Пензенской области коронавирус обнаружили у 11 детей