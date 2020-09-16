Москва, , 11:13 — REGNUM Российским регионам нужно активнее пользоваться своими полномочиями, чтобы среди населения сокращалось потребление алкоголя и табака. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай 16 сентября на Международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

Он напомнил о важности реализации региональных полномочий по принятию дополнительных мер, которые направлены на уменьшение потребления спиртных напитков и изделий из табака. У регионов, подчеркнул Салагай, есть силы для принятия соответствующих законов.

Замминистра обратился к региональным коллегам с призывом использовать инструментарий, которым они располагают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салагай заявил, что с употреблением алкоголя так или иначе связаны до 50% самоубийств.

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