Курган, , 11:00 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 19 выявлено в Кургане, два — в Шадринске, остальные в Альменевском, Шумихинском, Кетовском, Мишкинском, Варгашинском и Сафакулевском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3419 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 16 сентября от коронавируса излечился 2907 человек, 24 пациента с COVID-19 скончались.