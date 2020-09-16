Кызыл, , 11:00 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом на территории семи районов, а также города Кызыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Так, диагноз подтвердился у 15 жителей столицы республики, девяти в Тоджинском районе. Кроме того, новые случаи зарегистрированы в Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Пий-Хемском, Тандинском, Тес-Хемском и Улуг-Хемском районах. Таким образом, общее число случаев в регионе достигло 7255.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 48 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 34. За весь период выздоровело 6773 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом или 93,3% от всех заболевших», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла остаются 58 тяжёлых пациентов. Пять больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Добавим, ранее в республике зарегистрировали 85 летальных случаев от COVID-19.

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