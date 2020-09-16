Петрозаводск, , 11:13 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 39 новых носителей коронавируса, среди которых четверо детей. При этом в регионе продолжает увеличиваться количество выздоровевших — 47 человек выписаны за сутки. Об этом 16 сентября рассказал подписчикам в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

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В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 34 выявлены в Петрозаводске, два в Кондопожском районе — в Кондопоге и деревне Ватнаволок. Еще по одному случаю в Сегеже, в поселке Ильинский Олонецкого района и в селе Заозерье Прионежского района.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3553 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, в том числе 407 детей. 2916 человек уже выписаны, в том числе 315 детей. В Карелии с начала пандемии подтверждено 32 летальных исхода от этого заболевания.

«Уровень смертности от COVID-19 в республике составляет 5,2 случая на 100 тысяч населения, в среднем по России этот показатель гораздо выше (12,8 случая на 100 тысяч населения)», — отметил глава региона.

Всего в Карелии проведено 161 388 исследований на наличие коронавируса, из которых 1074 — за последние сутки. 967 человек находятся на карантине, при этом за сутки их количество увеличилось на 12 человек. Еще один житель продолжает находиться в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в Карелии продолжает отмечаться рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией — 1269 человек, из которых девять — за последние сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 76 человек умерли.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер мужчина, 1944 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Артур Парфенчиков отметил, что тест на коронавирус у него был отрицательный.

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