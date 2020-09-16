Москва, , 11:00 — REGNUM Лицам, имеющим обострение хронических болезней или высокую температуру, нельзя прививаться от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент нацпроекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев.

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"Так как вакцина новая, нужно обратить особое внимание на здоровье. Если вы решили вакцинироваться — сходите к вашему лечащему врачу и осмотритесь. Если у вас есть температура или обострение хронических болезней — вакцинироваться нельзя. Если у вас есть высокая аллергизация — вакцинироваться нужно осторожно и только у врача», — сказал Еделев.

По его словам, лицам, получающим вакцину, рекомендуется ограничить потребление алкоголя, а курящим — позволять себе выкуривать максимум полпачки в день: «Роженицам и тем, кто планирует беременность, вакцинироваться не стоит».